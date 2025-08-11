/VIDEO/ Događaji koji su obilježili 11. avgust

U večerašnjem dnevniku TV Slon donosimo priče koje su obilježile dan u Tuzlanskom kantonu i šire. Detalje možete pogledati u cijelom izdanju dnevnika na linku na dnu članka.

I ovog 11. u mjesecu Žene Srebrenice ponovo su se okupile na Trgu slobode, dostojanstveno podsjećajući na tragediju iz jula 1995. godine.

Gradačac se prisjetio žrtava monstruoznog zločina iz augusta 2023. godine.

Evropa od 12. oktobra uvodi digitalnu registraciju i biometriju za ulazak u Šengen.

Nastavljena potraga za policajcem nestalim 27. marta u nabujaloj rijeci Jali.

Objavljena preliminarna rang-lista korisnika sredstava iz programa „Podrška mladima“ TK.

Lejla Njemčević osvojila drugo mjesto na prestižnoj utrci u Švedskoj.

Bh. sprinter Bakir Musić peti na 200 metara na Evropskom prvenstvu do 20 godina.