/VIDEO/ Događaji koji su obilježili 12. avgust

Od događaja koji su obilježili 12. august izdvajamo:



Sud BiH prihvatio je zahtjev odbrane Milorada Dodika da mu se kazna zatvora zamijeni novčanom kaznom. Njegov advokat uputio je i žalbu na odluku CIK-a o prestanku mandata.

Zastupnik Šemsudin Mehmedović najavio je pritužbu protiv tužioca Tužilaštva BiH zbog nepostupanja po njegovoj krivičnoj prijavi. Tvrdi da Federacija BiH trpi štetu od 370 miliona KM zbog raspodjele prihoda sa jedinstvenog računa.

Vlada FBiH najavila je vanrednu reviziju poslovanja kompanija namjenske industrije u protekle četiri godine. Cilj je otkriti nepravilnosti i osigurati stabilan razvoj sektora.

Tuzlu narednih dana očekuje toplotni val s temperaturama iznad 36 stepeni. Ljekari upozoravaju građane da budu oprezni i da se adekvatno zaštite.

Toplotni val pogoduje posjeti Panonskim jezerima, koja su puna posjetilaca. Do polovine sezone zabilježeno je 310 hiljada ulazaka, a očekuje se više od pola miliona.

Grad Tuzla izvodi radove na sanaciji i asfaltiranju puteva u više mjesnih zajednica. Vrijednost investicija prelazi pola miliona KM.

Uoči Svjetskog prvenstva u ribolovu na jezeru Modrac radnici Komunalca Tuzla uređuju obalu i prilazne puteve. Manifestacija će okupiti preko 400 takmičara iz 35 zemalja.

Ekipa Službe hitne pomoći Tuzla uspješno je obavila porođaj u sanitetskom vozilu. Na svijet je došao zdravi dječak, a medicinski tim pokazao je visoku stručnost.

Cijeli dnevnik dostupan je na linku ispod.