/VIDEO/ Događaji koji su obilježili 13. avgust

Centralna izborna komisija zaprimila je žalbu pravnog tima Milorada Dodika na odluku o oduzimanju mandata predsjednika Republike Srpske, dok Sud BiH navodi da Dodik još nije platio novčanu kaznu od 36.500 KM.

Konzorcijum Logistika BiH najavio je proteste od 1. septembra zbog neispunjenih zahtjeva, upozoravajući na poremećaje u lancima snabdijevanja.

Elektroprivreda BiH odbacila je navode da Hidroelektrana “Una” Kostela-Bihać uzrokuje zamućenje rijeke Une, ističući da koristi isključivo zelenu energiju.

Ministarstvo finansija TK isplatilo je socijalna davanja civilnim žrtvama rata za juli u federalnom i kantonalnom dijelu.

Pukovnik Amer Riković postao je prvi iz BiH sa individualnom NATO akreditacijom u oblasti osiguranja kvaliteta u edukaciji i obuci.

Stručnjaci upozoravaju na vrhunac sezone polena ambrozije, a građanima se preporučuje uklanjanje biljke sa svojih imanja.

Zdravstvene ustanove pozivaju građane na dobrovoljno darivanje krvi kako bi se osigurale dovoljne zalihe, posebno rijetkih krvnih grupa.

U Tuzli su počeli radovi na sanaciji puteva na više lokacija, uključujući Gornje Dolove, Kozlovac i Slavinoviće.

Nova školska godina u TK počinje 1. septembra intoniranjem himne BiH i isticanjem zastave na školama.

Na portalu RTV Slon među najčitanijim vijestima bile su teme o kripto valutama u penzionim fondovima, trajanju radnog vijeka po zemljama i izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u BiH.

