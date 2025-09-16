/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 16. septembar?

Koji su događaji obilježili 16. septembar?

Kantonalni sud Tuzla osudio muškarca na 5 godina zatvora zbog ubistva i nelegalnog posjedovanja oružja

Tuzla obilježila Mjesec svjesnosti o malignim bolestima kod djece

Grad Tuzla uključen u novi projekt regionalne saradnje sa Bijeljinom i Orašjem

Ademir Zurapović za RTV Slon o sudijskim izazovima na velikim takmičenjima

Denis Zvizdić smatra da će izbori za predsjednika Republike Srpske biti održani prema planu, te da će na njima učestvovati i SNSD, uz podršku međunarodne zajednice i nastavak zakonodavnog rada Parlamenta BiH.

Kantonalni sud u Tuzli osudio je Emina Mustafića na pet godina i sedam mjeseci zatvora zbog ubistva na mah, nedozvoljenog držanja i prodaje oružja, uz obavezno psihijatrijsko liječenje i liječenje od ovisnosti.

Za predškolski odgoj i obrazovanje u Tuzlanskom kantonu planirano je 405 hiljada KM, od čega je najveći dio namijenjen izgradnji novih objekata i rekonstrukciji postojećih ustanova.

Javni poziv vrijedan 100.000 KM omogućit će subvencije neto plaća ili njihovog dijela za novoosnovane firme i mala preduzeća u turizmu i ugostiteljstvu, radi olakšanja troškova poslovanja.

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzle istaknuti su ekološki problemi u naseljima Moluhe i Solana, uključujući eksploataciju kvarcnog pijeska, deponije otpada i zagađenje rijeke.

Tuzla je uključena u novi projekt regionalne saradnje sa Bijeljinom i Orašjem, fokusiran na turizam, kulturu, infrastrukturu i digitalnu transformaciju, uz podršku OESS-a i planirano povezivanje brzim cestama.

U Tuzli je obilježen Mjesec svjesnosti o malignim bolestima u dječijem dobu manifestacijom „Zlatna vrpca“, koja je okupila djecu, roditelje i institucije, šaljući poruke podrške oboljeloj djeci i njihovim porodicama.

U Klinici za neurohirurgiju UKC Tuzla prvi put je primijenjen uređaj IRRAflow kod pedijatrijskog pacijenta s postmeningitičnim hidrocefalusom, uspješno izliječen nakon neuspješnog standardnog liječenja, čime se otvaraju nove mogućnosti za liječenje djece u regiji.