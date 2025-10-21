/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 21. dan oktobra?

Koji su događaji obilježili 21. dan oktobra?

Vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla, glavna tema sigurnost u gradu

Nenad Nešić platio kauciju od 1,3 miliona KM, ukinute mu mjere zabrane

Vlada FBiH zaključava cijene peleta

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila nacrt izmjena Zakona o osnivanju javne ustanove Odgojni centar

Gradski vijećnici Tuzle danas su na vanrednoj sjednici razmatrali sigurnosnu situaciju u gradu, naglašavajući potrebu pravovremenog reagovanja institucija i jačanja povjerenja građana.

Na konferenciji u Mostaru istaknuto je da Bosna i Hercegovina bilježi napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz naglasak na donošenje zakona o oduzimanju imovine do februara 2026.

Sud BiH prihvatio je prijedlog odbrane Nenada Nešića o polaganju kaucije od 1,37 miliona KM, ukinuvši ranije izrečene mjere zabrane, dok zabrana sastajanja s određenim osobama ostaje na snazi.

Federalno ministarstvo trgovine i proizvođači peleta postigli su dogovor o ograničenju cijena peleta i uvođenju mjera koje osiguravaju stabilnost tržišta pred sezonu grijanja.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt izmjena Zakona o osnivanju javne ustanove Odgojni centar, čime se otvaraju zakonski i finansijski preduslovi za smještaj i podršku djeci sa emocionalnim i ponašajnim poteškoćama.

Razmatrana je i Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi u 2024. godini, pri čemu je istaknuto da je odziv građana na akcije dobrovoljnog davanja krvi i dalje nedovoljan.

Na portalu rtvslon.ba izdvajaju se najnovije vijesti, uključujući najavu sjednice Federalnog parlamenta o podršci mladima i konkurs za stipendije nadarenim studentima u Tuzlanskom kantonu.

U Tuzli se od 23. do 25. oktobra održavaju prvi „Teatrološko-teatarski dani“, međunarodni skup posvećen dramskom stvaralaštvu Nedžada Ibrišimovića, uz premijeru njegove drame „Ugursuz“ 23. oktobra na Velikoj sceni BKC-a TK.