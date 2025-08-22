/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 22. august?

Koji su događaji obilježili 22. august?

Narodna skupština RS raspravljala o referendumu i ostavci premijera Vlade

Tužilaštvo TK predložilo pritvor za tri brata iz Smoluće kod Lukavca zbog napada na muškarca

Dom zdravlja Tuzla povukao odluku o naplati printanja nalaza

Sloboda spremna za start sezone: Na Tušnju sutra gradski derbi protiv Tuzla Cityja

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske jutros je odgođena zbog dojave o bombi, a nakon provjere da je dojava lažna, sjednica je nastavljena s četiri tačke dnevnog reda. NSRS je usvojila ostavku predsjednika Vlade RS Radovana Viškovića, za šta je glasalo 60 od 73 prisutna poslanika.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za trojicu braće iz Lukavca – Semira, Admira i Omera Čelenku, zbog sumnje da su 12. augusta fizički napali i protupravno zatvorili A.Č., nanijevši mu teške tjelesne povrede. Istražne radnje su u toku, a osumnjičeni su predati u nadležnost Tužilaštva.

Dom zdravlja Tuzla povlači odluku kojom se pacijentima naplaćivalo 10 KM za printanje nalaza, potvrdilo je Ministarstvo zdravstva TK. Odluka je ukinuta nakon što je utvrđeno da za naplatu ne postoji zakonski osnov, podsjetili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja.

BH Pošta privremeno obustavlja prijem međunarodnih pošiljki za SAD zbog ukidanja „De minimus“ bescarinskog tretmana od 29. augusta. Zračni prevoznici nisu u mogućnosti prevoziti pošiljke, a BH Pošta i ostali operatori rade na pronalasku rješenja.

Centralna izborna komisija BiH saopćila je da su od jučer operativna sredstva od 112,5 miliona KM za projekat uvođenja novih tehnologija u izborni proces. Projekat obuhvata biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, a CIK poručuje da će učiniti sve da realizacija bude uspješna.

Fudbaleri Slobode sutra otvaraju sezonu Prve lige FBiH protiv Tuzla Cityja. Kakva je atmosfera u ekipi i očekivanja pred utakmicu, izvještava Jasmina Ibrahimović.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović primio je košarkašku reprezentaciju i stručni štab pred Eurobasket 2025. Bećirović je naglasio važnost sistemskog ulaganja u sport, dok selektor Adis Bećiragić ističe da će ekipa dati maksimum na prvenstvu. Bh. košarkaši sutra od 18 sati igraju posljednju provjeru protiv Belgije u Sarajevu.

Policijska uprava Tuzla obavijestila je da će se 23. i 24. augusta održati brdska autotrka „Tuzla 2025“ na pravcu Tuzla – Dokanj – Šibošnica. Saobraćaj na dionici puta od JU OŠ „Dokanj“ do lovačkog doma „Stara Majevica“ bit će privremeno obustavljen, a policijske patrole će brinuti o sigurnosti.