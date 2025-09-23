/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 23. septembar?

Predstavnički dom PSBiH prekinuo je hitnu sjednicu o budžetu za 2025. godinu zbog odsustva predlagača, a nastavak sjednice zakazan je za sutra u 12 sati.

Federalno ministarstvo finansija isplatilo je korisnicima prava iz branilačko-invalidske zaštite jednokratnu pomoć od 200 KM po osobi, ukupno 19,8 miliona KM, kako bi se ublažio rast troškova života.

U Sarajevu je održan sastanak Radne grupe za izmjene Zakona o pravima demobilisanih branilaca, sa fokusom na borački dodatak koji bi iznosio pet KM po mjesecu službe, što bi godišnje zahtijevalo oko 200 miliona KM.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 3,8 miliona KM za jednokratnu pomoć penzionerima s najnižim primanjima, osiguravši po 100 KM za više od 38.000 korisnika penzija.

Kantonalni odbor Demokratske fronte TK traži od SDA službeno očitovanje o statusu u koaliciji, istovremeno pozivajući Vladu TK da nastavi projekte od interesa za građane.

Vlada TK usvojila je Program kapitalnih transfera za period 2025–2027. i osigurala 2 miliona KM za projekte lokalnih zajednica, dok su razmatrane i izmjene Zakona o kontroli imovine javnih funkcionera.

Elektroprivreda BiH i KfW potpisali su ugovor o grant sredstvima od 2 miliona eura za podršku zelenoj energetskoj tranziciji, dekarbonizaciju i jačanje korporativne održivosti kompanije.

U Tuzli je otvoren Centar za verifikaciju deaktiviranog oružja, prvi takve vrste u Federaciji BiH, uz podršku OSCE-a i međunarodne zajednice, radi smanjenja sigurnosnih rizika od nelegalnog oružja.

Kantonalno tužilaštvo Tuzla podnijelo je prijedlog za pritvor osumnjičenoj Ifeti Karić, koja je u Donjoj Orahovici usmrtila supruga ubodom nožem.

Park “Husinski rudar” u Tuzli dobio je novi izgled s više od 40 klupa, kanti za otpatke, cvijećem i novim stazama, pružajući građanima atraktivno mjesto za šetnju i odmor.

Tuzla će 2. oktobra obilježiti 82. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, ceremonijom polaganja cvijeća, svečanom sjednicom Gradskog vijeća i koncertom Amela Ćurića uz nastupe lokalnih muzičara.

Festival Sevdalinke i „Mjesec Sevdaha“ u Tuzli održavaju se od 15. septembra do 16. oktobra s programom posvećenim očuvanju sevdalinke, koja je uvrštena na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine.

Sutra počinje drugi Sajam knjige u Tuzli u HKC „Sveti Franjo“, sa promocijama, radionicama i književnim večerima, a ulaz je besplatan za sve posjetioce.

Povodom Dana oslobođenja Tuzle održava se 15. turnir u streljaštvu za osobe s invaliditetom, uz očekivanje rekornog broja učesnika i Prvenstvo Federacije BiH.