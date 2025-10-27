/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 27. oktobar?

Koji su događaji obilježili 27. oktobar?
Sud u Živinicama odredio jednomjesečni pritvor za troje osumnjičenih zbog nasilja u porodici.
Još jedan muškarac iz Živinica pritvoren zbog zlostavljanja članova porodice.
U Tuzli se održavaju edukativne radionice za institucije koje postupaju u slučajevima nasilja u porodici i nad ženama.
Centralna banka BiH podsjeća građane da do 31. decembra 2025. zamijene stare novčanice.
U Republici Srpskoj dogovorena najniža plata za narednu godinu, koja iznosi od 1.000 do 1.450 KM, ovisno o stručnoj spremi.
Konferencija u Tuzli istakla važnost sigurne upotrebe umjetne inteligencije u školama.
Pomjeranje kazaljki na satu može utjecati na bioritam, a stručnjaci savjetuju kako se lakše prilagoditi.
Na Trgu slobode u Tuzli organizovan novogodišnji doček uz nastup bh. zvijezde Adija Šoše.
Fudbaleri Stupčanice savladali Slobodu 1:0 u 10. kolu Prve lige Federacije BiH.
Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” ostvarile impresivne pobjede, seniorska ekipa 17:0, U-15 selekcija 3:0 i 3:1.
Rukometaši Konjuha pobijedili Slobodu 29:20 u kantonalnom derbiju.