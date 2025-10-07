/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 7. oktobar?

Koji su događaji obilježili 7. oktobar?

Vlada Tuzlanskog kantona demantovala je prekid radova na rekonstrukciji zgrade, navodeći da su nastale samo tehničke prepreke.

Ukupna privreda Tuzlanskog kantona u 2024. zabilježila je pad prihoda od 8%, dok su rudarstvo i energetika ostvarili rast i dobit.

U Federaciji BiH 29 općina još uvijek nema organizovane profesionalne vatrogasne jedinice, što predstavlja izazov za sistem zaštite i spašavanja.

Savez samostalnih sindikata BiH upozorio je da radnici u zemlji i dalje ne žive dostojanstveno zbog niskih plata i rastućih troškova života.

Tuzla je zvanično priznala djecu rođenu zbog ratnog seksualnog nasilja kao posebnu kategoriju civilnih žrtava rata i dodijelila im prioritet u dodjeli gradskih stanova.

Legenda bh. narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 71. godini, ostavljajući neizbrisiv trag u muzici i kulturi.

Dvije godine od početka rata u Gazi ubijeno je najmanje 67.000 Palestinaca, a hiljade se i dalje vode kao nestale.

Humanitarna organizacija Pomozi.ba nastavlja dijeliti tople obroke u Gazi, a samo u septembru podijeljeno je više od 30.000 obroka.

Dosadašnji selektor košarkaške reprezentacije BiH Adis Bećiragić podnio je ostavku nakon historijskog uspjeha na Eurobasketu.

Rukometni klub Sloboda otvara novu sezonu Premijer lige BiH protiv Gračanice, sa mladim timom i nekoliko pojačanja.