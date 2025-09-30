Koji su događaji obilježili posljednji dan septembra?

Vijeće ministara BiH usvojilo je Reformsku agendu, ključni dokument za dobijanje 108,5 miliona eura iz Plana rasta EU za zapadni Balkan, koji će danas biti proslijeđen u Brisel.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH odbio je zahtjev Vijeća ministara da Zakon o tržištu električne energije bude razmatran po hitnom postupku, odlučivši da ide u skraćenu parlamentarnu proceduru.

Sindikati SIPA-e, UIO i Službe za poslove sa strancima podnijeli su krivičnu prijavu protiv ministara i članova Predsjedništva BiH zbog štete od najmanje 25 miliona KM nastale neusvajanjem budžeta, što je povrijedilo pravo 22.500 zaposlenih u državnim institucijama.

Vlada Tuzlanskog kantona upozorila je da zabrana raspolaganja državnom imovinom blokira ključne projekte, uključujući obilaznicu Živinice i dionicu autoceste Tuzla – Orašje.

Počela je izgradnja zaobilaznice Šićki Brod – Đurđevik, prva dionica Lot 2 duga 5,85 km realizuje se uz vrijednost ugovora od 58,5 miliona KM i rok završetka od 30 mjeseci.

Načelnik Općine Banovići Bego Gutić odbacio je optužnice protiv sebe kao politički motivirane i najavio da će pred Sudom dokazati nevinost.

Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa Švicarskim Crvenim križem predstavio je rezultate programa „Zdravlje i starenje“, uključujući rad centara za njegu i pomoć u kući te aktivnosti Mreže za aktivno starenje.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Analizu zdravstvenog stanja stanovništva za 2024. godinu, koja bilježi negativan prirodni priraštaj od -2,49 promila i više od 475 hiljada registriranih oboljenja, uključujući epidemiju morbila.

Na stadionu Tušanj održana je završnica Evropske sedmice sporta i kampanje BeActive, organizovana uz podršku Specijalne olimpijade BiH, Atletskog kluba Sloboda Tehnograd i Erasmus+ programa.

Večeras počinje treća sezona podcasta Taboo Show, sa 12 novih epizoda koje će se emitovati utorkom u 20 sati na YouTube kanalu RTV Slon i u TV programu.