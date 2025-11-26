Vijeće ministara BiH razmatra niz važnih informacija i programa

Nedžida Sprečaković
Vijeće ministara BiH razmatra niz važnih informacija i programa
Vijeće ministara BiH razmatra niz važnih informacija i programa

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra niz materijala među kojima se ističe novi tekst Informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci 2025. godine, a očekuje se da će upravo ova tačka privući posebnu pažnju zbog kontinuiteta izazova na terenu i potrebe za ažurnim podacima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pred sobom ima i Informaciju o pripremljenoj Dodatnoj informaciji u vezi s provođenjem preporuka GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije, dokument koji dolazi iz Ministarstva sigurnosti BiH i koji otvara pitanja o nivou napretka u oblastima koje se tiču integriteta i borbe protiv korupcije.

Na dnevnom redu nalazi se i novi tekst Informacije vlasti Bosne i Hercegovine o provođenju preporuka Evropskog komiteta za prevenciju torture, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja za period 2024. i 2025. godina, čiji sadržaj bi trebao dati pregled mjera koje su preduzete u institucijama koje CPT redovno prati. Pred ministrima će se naći i Prijedlog programa javnih investicija odnosno Razvojno investicionog programa institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a riječ je o dokumentu koji obuhvata planirane projekte i finansijske okvire za naredne godine, što u praksi često otvara raspravu o prioritetima i dinamici ulaganja.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2026. godinu, čime se nastavlja uobičajena procedura usklađivanja međunarodnih aktivnosti sa partnerskim državama i savezima. Dio dnevnog reda čini i novi tekst Izvještaja o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2024. godinu, dokument koji bi trebao dati pregled smještaja, potreba i ukupnog statusa osoba koje se nalaze u sistemu zaštite.

