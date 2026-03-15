Više od 8,3 miliona KM za škole u TK: Planirano 247 projekata u obrazovanju

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 8.339.544 KM za projekte u oblasti obrazovanja u okviru ovogodišnjeg Programa kapitalnih izdataka. Kako je saopćio ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, riječ je o nastavku sistemskih ulaganja u unapređenje infrastrukture i uslova rada u školama širom kantona.

Prema dostupnim podacima, od 2022. godine do danas, uključujući i sredstva planirana za ovu godinu, ukupna ulaganja u obrazovne ustanove na području Tuzlanskog kantona iznose 26.370.705 KM.

Ministar Omerović istakao je da ovaj iznos ne obuhvata projekte koji se realiziraju u saradnji s međunarodnim partnerima, kroz koje se dodatno provode rekonstrukcije i modernizacija školskih objekata.

„Kao i prethodnih godina, u Programu kapitalnih izdataka Vlade Tuzlanskog kantona najznačajnije mjesto zauzimaju ulaganja u ustanove obrazovanja. Ove godine za projekte u oblasti obrazovanja odobreno je 8.339.544 KM“, naveo je Omerović.

Planirana sredstva bit će raspoređena na realizaciju ukupno 247 projekata koji imaju za cilj unapređenje uslova za rad nastavnika i boravak učenika u školama.

Dio projekata odnosi se na opremanje učionica i kabineta u 38 škola, uključujući nabavku školskog namještaja i opreme za specijalizirane kabinete. Također je planirana nabavka računara i IKT opreme za 29 škola, što obuhvata računare, laptope i opremanje kabineta informatike.

Značajan dio sredstava usmjeren je na izgradnju fiskulturnih sala i sportskih objekata u osam škola: OŠ „Banovići Selo“, PŠ „Vučkovci“, OŠ „Edhem Mulabdić“, OŠ „Stupari“, OŠ „Poljice“, PŠ Priluk, OŠ „Živinice Gornje“ i OŠ „Soko“. Za ove projekte predviđeno je ukupno 3.292.141 KM.

Planirana je i rekonstrukcija te opremanje postojećih fiskulturnih sala u 16 škola, uključujući sanaciju podova i nabavku sportske opreme.

U 14 škola predviđena je izgradnja i sanacija sportskih poligona i igrališta, što obuhvata asfaltiranje terena, postavljanje gumenih podloga, koševa, golova i multifunkcionalnih sportskih terena.

Program uključuje i rekonstrukcije školskih objekata, među kojima su rekonstrukcija jednog školskog objekta – Područne škole Starić u vrijednosti od 100.000 KM, sanacija krovova u sedam škola, obnova fasade na jednom objektu, zamjena stolarije u 16 škola te sanacija podova, mokrih čvorova, hidrantskih mreža i zidova u 29 škola.

Dodatni projekti odnose se na unapređenje pristupa i sigurnosti školskih objekata. Planirano je asfaltiranje prilaza i ulaza u 18 škola, izgradnja rampi u dvije škole te prilagođavanje pristupa djeci s poteškoćama i ugradnja lifta u jednoj školi. Također je planirana izgradnja ili sanacija ograda u sedam škola.

U okviru programa planirani su i projekti energetske efikasnosti u deset škola, koji uključuju ugradnju toplotnih pumpi, modernizaciju sistema grijanja i unapređenje izolacije objekata.

Osim toga, 13 škola obuhvaćeno je drugim infrastrukturnim i razvojnim projektima, dok su za dvije škole, Osnovnu školu „Špionica“ i Osnovnu školu „Tinja“, planirana sredstva za pripremu dokumentacije za izgradnju fiskulturnih sala.

Omerović je naglasio da je cilj ovih ulaganja stvaranje kvalitetnijih i sigurnijih uslova za obrazovni proces.

„Ovim ulaganjima nastavljamo sistemski unapređivati infrastrukturu u obrazovanju, stvarajući bolje i sigurnije uslove za učenje, rad i razvoj naše djece i nastavnika. Ulaganje u škole je ulaganje u budućnost, a cilj nam je da svaka škola u Tuzlanskom kantonu ima kvalitetne uslove za savremen i dostojanstven obrazovni proces“, poručio je Omerović.