Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je drugi Globalni izvještaj o hipertenziji, prema kojem je u 2024. godini 1,4 milijarde ljudi u svijetu živjelo s ovim stanjem, a tek nešto više od petine imalo je krvni pritisak pod kontrolom, bilo uz pomoć lijekova ili promjenom životnih navika.

Više od milion građana BiH živi s hipertenzijom

U Bosni i Hercegovini oko 1,1 milion odraslih osoba živi s hipertenzijom, a prevalenca iznosi 53 posto, što je za 20 posto iznad svjetskog prosjeka i pokazuje ozbiljnost problema. Samo jedna od pet osoba u BiH uspijeva postići zdrave vrijednosti krvnog pritiska, dok je na globalnom nivou riječ o jednoj od tri osobe.

Specijalni predstavnik WHO-a u BiH Erwin Cooreman poručio je da se hipertenzija u većini slučajeva može uspješno tretirati, naglašavajući važnost ulaganja u otkrivanje, liječenje i kontrolu. Prema njegovim riječima, jačanje primarne zdravstvene zaštite, izbjegavanje stresa, zdrava ishrana i dostupni lijekovi ključni su za zatvaranje jaza u liječenju i prevenciji.

Hipertenzija je vodeći uzrok srčanog i moždanog udara, hronične bubrežne bolesti i demencije. WHO upozorava da će bez hitnog djelovanja milioni ljudi nastaviti prerano umirati, a zemlje će se suočavati s rastućim ekonomskim gubicima. Procjenjuje se da su kardiovaskularne bolesti, uključujući hipertenziju, između 2011. i 2025. godine zemlje s niskim i srednjim prihodima koštale oko 3,7 milijardi američkih dolara, što odgovara otprilike dva posto njihovog BDP-a.

Generalni direktor WHO-a dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da se svaki sat više od 1.000 ljudi u svijetu izgubi zbog srčanih i moždanih udara izazvanih visokim krvnim pritiskom, naglašavajući da su mnoge od tih smrti sprječive. Istakao je da zemlje imaju alate da promijene ovu stvarnost, uz potrebnu političku volju, ulaganja i reforme kojima će kontrola hipertenzije postati sastavni dio zdravstvenih usluga.

Novi izvještaj predstavljen je tokom 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na događaju koji su zajednički organizovali WHO, Bloomberg Philanthropies i Resolve to Save Lives, saopćeno je iz WHO BiH.