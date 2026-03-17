Više od milion KM za nauku, istraživanja i tehnološki razvoj u TK

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka kojima se definiše podrška nauci, naučnoistraživačkom radu i tehnološkom razvoju u Tuzlanskom kantonu.

Ukupno planirana sredstva u Budžetu TK za ovu godinu za ove namjene iznose nešto više od milion KM, odnosno 1.059.000 KM.

Za program osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja planirano je 285.000 KM, dok je za program naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine predviđeno 110.000 KM.

Program osposobljavanja mladih nadarenih za naučnoistraživački rad podržan je sa 40.000 KM, a za nabavku naučne i stručne literature iz inostranstva, kao i pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka, planirano je 100.000 KM.

Za izdavanje naučnih publikacija izdvojeno je 60.000 KM, dok je za održavanje naučnih skupova planirano 100.000 KM. Promocija i popularizacija nauke i tehnologije podržana je sa 80.000 KM.

Za obezbjeđivanje i održavanje naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad planirano je 250.000 KM.

Podrška istraživačima iz dijaspore Bosne i Hercegovine, koji se naučnoistraživačkim radom bave u inostranstvu, iznosi 24.000 KM, dok je za podsticanje pronalazaštva, inovacija i zaštite intelektualnog vlasništva predviđeno 10.000 KM.