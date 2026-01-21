Više stranaka će podržati Denisa Bećirovića kao kandidata za člana Predsjedništva BiH

Na sastanku kojem su prisustvovali predsjednici 12 političkih stranaka dogovorena je podrška Denisu Bećiroviću kao kandidatu za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima, saopćeno je iz SDP-a.

Nakon provedenih unutarstranačkih procedura, predsjednici stranaka potpisali su zajedničku platformu kojom se podržava kandidatura Denisa Bećirovića i definišu osnovni principi i koraci zajedničkog djelovanja. Podršku su potpisima dali predsjednici Socijaldemokratske partije BiH, Naroda i pravde, Naše stranke, Narodnog evropskog saveza BiH, Bosanskohercegovačke inicijative – Kasumović Fuad, Naprijed, Pokreta demokratske akcije BiH, Socijaldemokrata BiH, Snage naroda, Stranke penzionera–umirovljenika BiH, Prve mostarske partije i Tuzlanske alternative.

U saopćenju SDP-a navodi se da je podrška Bećiroviću zasnovana na, kako ističu, rezultatima u aktuelnom mandatu, te da je njegova vanjskopolitička aktivnost imala pozitivan uticaj na jačanje pozicije Bosne i Hercegovine u složenim međunarodnim okolnostima. U istom saopćenju se navodi i da je na unutrašnjopolitičkom planu, kako tvrde, štitio državne interese, što, prema ocjeni SDP-a, potvrđuju i pravne pobjede pred Ustavnim sudom BiH, uz poruku da je u kriznim situacijama djelovao institucionalno u cilju očuvanja mira, sigurnosti i ustavnog poretka.

Predsjednici 12 stranaka, navodi se, izrazili su uvjerenje u novu pobjedu Bosne i Hercegovine i Denisa Bećirovića te pozvali i druge političke subjekte da podrže njegovu kandidaturu.