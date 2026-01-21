Više stranaka će podržati Denisa Bećirovića kao kandidata za člana Predsjedništva BiH

Arnela Šiljković - Bojić
velika britanija, denis becirovic, konzulat, otvaranje

Na sastanku kojem su prisustvovali predsjednici 12 političkih stranaka dogovorena je podrška Denisu Bećiroviću kao kandidatu za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima, saopćeno je iz SDP-a.

Nakon provedenih unutarstranačkih procedura, predsjednici stranaka potpisali su zajedničku platformu kojom se podržava kandidatura Denisa Bećirovića i definišu osnovni principi i koraci zajedničkog djelovanja. Podršku su potpisima dali predsjednici Socijaldemokratske partije BiH, Naroda i pravde, Naše stranke, Narodnog evropskog saveza BiH, Bosanskohercegovačke inicijative – Kasumović Fuad, Naprijed, Pokreta demokratske akcije BiH, Socijaldemokrata BiH, Snage naroda, Stranke penzionera–umirovljenika BiH, Prve mostarske partije i Tuzlanske alternative.

U saopćenju SDP-a navodi se da je podrška Bećiroviću zasnovana na, kako ističu, rezultatima u aktuelnom mandatu, te da je njegova vanjskopolitička aktivnost imala pozitivan uticaj na jačanje pozicije Bosne i Hercegovine u složenim međunarodnim okolnostima. U istom saopćenju se navodi i da je na unutrašnjopolitičkom planu, kako tvrde, štitio državne interese, što, prema ocjeni SDP-a, potvrđuju i pravne pobjede pred Ustavnim sudom BiH, uz poruku da je u kriznim situacijama djelovao institucionalno u cilju očuvanja mira, sigurnosti i ustavnog poretka.

Predsjednici 12 stranaka, navodi se, izrazili su uvjerenje u novu pobjedu Bosne i Hercegovine i Denisa Bećirovića te pozvali i druge političke subjekte da podrže njegovu kandidaturu.

