Vlada FBiH mijenja stav o uvođenju carina na čelik

Vlada Federacije BiH ponovo je razmatrala pitanje uvođenja carina na čelik i čelične proizvode, nakon čega je stavila van snage ranije mišljenje i zatražila izradu novog prijedloga koji bi bio zasnovan i na principu reciprociteta prema mjerama koje je Republika Srbija već uvela Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, krajem januara Vlada Federacije BiH dala je pozitivno mišljenje na prijedlog odluke o privremenim zaštitnim mjerama prilikom uvoza čelika. Međutim, tekst koji je upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nije bio identičan onom na koji je data saglasnost. Dodatnu zabrinutost izazvala je nova predložena carinska stopa od 30 posto, koja bi se primjenjivala jednako na sve zemlje, uključujući i članice Evropske unije.

U Vladi Federacije BiH smatraju da bi takvo rješenje moglo imati dalekosežne posljedice. Upozoravaju na moguć rast cijena na domaćem tržištu, posebno kada je riječ o stanogradnji, građevinskim radovima i infrastrukturnim projektima. Postoji bojazan i od smanjenja investicija, pada proizvodnje te stvaranja pravne nesigurnosti za kompanije koje već imaju zaključene ugovore.

Zbog svega navedenog, Vlada Federacije BiH predlaže da se novi model mjera pripremi pažljivo i u skladu s međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući CEFTA sporazum, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i pravila Svjetske trgovinske organizacije. Najavljeno je i pokretanje postupka pred CEFTA mehanizmima.

Poseban fokus, kako ističu iz Vlade Federacije BiH, treba biti na uvođenju jasnih tehničkih standarda i snažnijoj kontroli kvaliteta čelika i čeličnih proizvoda koji se uvoze, kako bi se domaća industrija zaštitila od nelojalne konkurencije i nekvalitetne robe.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da je zaštita domaće industrije i radnih mjesta visoki prioritet, ali da se odluke moraju donositi nakon sveobuhvatne analize. Naglasio je da cilj mora biti snažna domaća industrija, stabilno tržište i sigurna radna mjesta, uz istovremeno očuvanje međunarodnog kredibiliteta Bosne i Hercegovine i poštivanje preuzetih obaveza.

Vlada Federacije BiH, kako je poručeno, ostaje opredijeljena za donošenje odgovornih odluka koje dugoročno čuvaju ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine.