Vlada FBiH nabavlja 30 limuzina u vrijednosti do 2 miliona KM

Zgrada Vlade Federacije
Foto: FENA/ Vlada FBiH

Vlada FBiH donijela je 12. septembra odluku kojom se Službi za zajedničke poslove odobrava kupovina 30 službenih putničkih automobila, ukupne vrijednosti do 2 miliona KM.

Odluka je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i odnosi se na centralizovanu nabavku vozila za potrebe budžetskih korisnika, a sredstva su planirana u budžetu FBiH za 2025. godinu. Prema obrazloženju, lista korisnika koji će dobiti vozila biće definisana kroz Službu za zajedničke poslove, u skladu s budžetskim pozicijama.

U dosadašnjoj praksi Vlada Federacije BiH donosila je slične odluke o nabavci službenih automobila preko Službe za zajedničke poslove, uz obavezu da se odluke objave u Službenim novinama i da stupaju na snagu dan nakon objave.

Do objave detaljne tabele raspodjele po institucijama, postupak nabavke vodiće Služba za zajedničke poslove, u skladu s uredbom koja reguliše korištenje i nabavku službenih automobila u organima uprave Federacije BiH.

