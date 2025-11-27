Vlada FBiH obišla NTF Ploče i najavila projekte koji jačaju energetsku sigurnost zemlje

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, zamjenici federalnog premijera Toni Kraljević i Vojin Mijatović, te federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, posjetili su Naftne terminale FBiH u Pločama, gdje su s predstavnicima Uprave razgovarali o ključnim procesima u ovoj kompaniji. Obilaskom kapaciteta NTF-a Ploče delegacija Vlade Federacije BiH sagledala je trenutne i planirane razvojne projekte ovog strateškog terminala.

Ova posjeta je upriličena u simboličnom trenutku kada NTF Ploče dočekuje svoj 100. brod u ovoj godini, a što je pokazatelj stabilnog poslovanja, rasta i sve većeg značaja Terminala za snabdijevanje Federacije BiH, istaknuto je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Delegacija Vlade Federacije BiH, također, ovom prilikom se upoznala s radom Terminala, kao i projektima koji već sada značajno unapređuju operativne kapacitete NTF-a, a u narednim godinama će dodatno osnažiti energetsku i industrijsku stabilnost zemlje.

Premijer Nikšić istakao je da su NTF Ploče jedan od najvažnijih resursa Federacije BiH.

– NTF Ploče su naše blago koje čuvamo i tako ćemo nastaviti. Posebno me raduju razvojne inicijative, od izgradnje solarne elektrane, preko proširenja kapaciteta do izuzetno važnog i perspektivnog projekta skladištenja LNG plina. Sve što je urađeno u NTF-u vrijedno je svakog priznanja – istakao je premijer Nikšić.

Dopremijer Kraljević naglasio je strateški značaj Terminala Ploče u regionalnoj i domaćoj logističkoj mreži.

– NTF Ploče su žila kucavica Federacije BiH, ključna tačka sigurnog protoka energenata i sirovina – kazao je dopremijer Kraljević.

Ministar Lakić posebno je izdvojio značaj željezničke povezanosti Terminala Ploče sa Terminalom Blažuj, kao element od presudne važnosti za stabilno snabdijevanje domaćeg tržišta.

– NTF Ploče je prioritetno usmjeren na opskrbu tržišta Bosne i Hercegovine. Jačanje željezničke veze Ploče – Blažuj diže našu sigurnost snabdijevanja na potpuno novi nivo – rekao je ministar Lakić.

NTF Ploče ostaje jedan od najvažnijih strateških stubova snabdijevanja Federacije BiH, a Vlada Federacije BiH će, kako je poručeno, nastaviti pružati punu podršku razvojnim projektima koji osiguravaju dugoročnu stabilnost i održiv rast.