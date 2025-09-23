Vlada TK izdvojila 2 miliona KM za razvojne projekte

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“. Ovim potezom otvoren je put realizaciji značajnih razvojnih projekata u lokalnim zajednicama širom TK.

Za ovu namjenu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu planirano je 2 miliona KM, a sredstva će biti usmjerena na finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture te javnih objekata od interesa za građane.

Prema usvojenom Programu, pravo na prijavu imaju sve općine i gradovi TK, a svaki od njih može kandidovati do dva projekta sa liste Programa javnih investicija 2025–2027. Vrijednost jednog projekta mora iznositi najmanje 100.000 KM, dok maksimalan iznos koji se može odobriti jednoj lokalnoj zajednici iznosi 250.000 KM. Vlada će sufinansirati do 80 posto prihvatljivih troškova po projektu.

Sredstva će se raspodjeljivati putem javnog poziva. Ocjenu i odabir projekata vršit će stručna komisija Vlade TK, dok će na osnovu rang liste Ministarstvo privrede pripremiti prijedlog konačne odluke o raspodjeli. Nakon toga sa izabranim korisnicima će se zaključivati pojedinačni ugovori u kojima će biti jasno definisana dinamika doznačavanja, obaveze i odgovornosti te način trošenja sredstava.

Usvajanjem ovog Programa Vlada Tuzlanskog kantona potvrdila je opredijeljenost ka ravnomjernom razvoju svih lokalnih zajednica i stvaranju kvalitetnijih uslova života za građane kroz ulaganja u infrastrukturu i javne sadržaje.