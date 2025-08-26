Vlada TK dala saglasnost za prijem 200 novih policijskih službenika

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova TK, Upravi policije za prijem u radni odnos ukupno 200 policijskih službenika, od čega 180 službenika u činu „policajac“ i 20 službenika u činu „mlađi inspektor“, te ukupno 6 državnih službenika i 7 namještenika.

Na Policijskoj akademiji FMUP-a trenutno se obučava rekordnih 500 kadeta iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Na Policijskoj akademiji FMUP-a na osnovnoj policijskoj obuci nalazi 400 kadeta iz MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Tuzlanskog kantona i MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dok se na praktičnoj obuci nalazi još 100 kadeta iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, a koji će ubrzo započeti sa polaganjem završnih ispita.

Konkretno za MUP Tuzlanskog kantona, osnovnu obuku za čin “policajac” pohađa 100 kadeta, koji su započeli školovanje u julu 2025. na Policijskoj akademiji FMUP-a.

Također, od juna 2025. godine u obuci je 20 kadeta za čin “mlađi inspektor” iz MUP TK, koji se obrazuju po savremenom nastavnom planu uz praktičnu i teoretsku komponentu.

U toku 2025. godine predviđa se da će akademija započeti ili privesti kraju osnovnu policijsku obuku za čak 1.560 kadeta, što predstavlja značajan porast za čak 878 kadeta u odnosu na prethodnu godinu.