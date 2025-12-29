Vlada TK dodijelila 2,5 miliona KM nerazvijenim općinama

Premijer Tuzlanskog kanton Irfan Halilagić danas je sa načelnicima i predsatvnicima općina Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Doboj Istok potpisao ugovore o dodjeli ukupno 2,5 miliona KM za realizaciju projekata. Radi se o realizaciji Programa finansiranja projekata u nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu za 2025. godinu.

Cilj programa je poticanje ravnomjernog razvoja u svim lokalnim zajednicama u Kantonu. Sredstvima za koja su danas potpisani ugovori sufinansirat će se projekti koji doprinose unapređenju predškolskog odgoja, putne i komunalne infrastrukture, vodosnabdijevanja, kulture i lokalnog ekonomskog razvoja.

Posmatrajući pojedinačno po ugovorima, Općini Teočak je dodijeljeno 650.000 KM, za izgradnju obdaništa, čime se unapređuju uslovi za rani rast i razvoj djece. Općini Sapna, 600.000 KM, za rekonstrukciju lokalne putne infrastrukture, izgradnju Doma kulture i poslovno-proizvodnog objekta, s ciljem jačanja društvenog i ekonomskog života zajednice. Za unapređenje saobraćajne infrastrukture, uključujući izgradnju autobuske stanice i sanaciju lokalnih puteva, Općini Čelić je dodijeljeno 575.000 KM, a Općini Kladanj 425.000 KM, za rekonstrukciju mjesnog vodovoda i putne infrastrukture. Općini Doboj Istok je, za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih puteva, odobreno 250.000 KM.

„Ravnomjeran razvoj svih dijelova Tuzlanskog kantona ostaje jedno od ključnih opredjeljenja ove Vlade. Današnjim potpisivanjem ugovora potvrđujemo da razvojne politike ne smiju biti privilegija pojedinih sredina, već pravo svakog građanina, bez obzira na to u kojoj općini živi. Kroz ovaj program ciljano ulažemo u općine koje imaju objektivno veće razvojne izazove, ali i veliki potencijal koji želimo dodatno osnažiti.Naš pristup je partnerski, da zajedno s općinama definišemo prioritete i zajednički gradimo uslove za ostanak ljudi, naročito mladih, u sredinama u kojima žive“, kazao je premijer Halilagić.

Vlada Tuzlanskog kantona ovim Programom nastavlja politiku smanjenja regionalnih razvojnih razlika, jačanja infrastrukture i stvaranja boljih uslova za život građana u svim dijelovima Kantona.

„Kada je Kladanj u pitanju, mi smo kandidirali dva projekta. Jedan se odnosi na vodosnadljevanje mjesnih zajednica, a drugi je na sanaciju i rehabilitaciju lokalnih cesta. Poznato je da općina Kladan je jedna od najvećih općina i da ima problem sa infrastrukturom, mostovima, putevima itd. i ova sredstva će sigurno značajno popraviti kvalitet života naših građana, jer mi nismo u mogućnosti ovakve projekte finansirati iz svojih prihoda“, kazao je načelnik općine Kladanj Edis Šarić, zahvaljujući se Vladi i Skupštini TK za razumijevanje i empatiju prema manje razvijenim općinama.

„Općina Teočak je ove godine izabrala jedan samo projekat, smatramo ga najbitnijim u smislu da ga što prije realiziramo. Radi se o izgradnji dječijeg obdaništa i zajedno sa ranije osiguranim sredstvima, danas dodijeljni iznos će biti sasvim dovoljan da završimo I fazu, odnosno da objekat stavimo „pod krov“. Odmah krećemo i sa drugom fazom da ga što prije izgradimo i da i teočanska djeca napokon dobiju jednu svoju ustanovu“, riječi su Tajiba Muminovića, načelnika Općine Teočak.