Vlada TK i Nogometni savez pokrenuli sistemsku podršku klubovima

Vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa Nogometnim savezom TK pokrenula je projekat sistemskog sufinansiranja nogometnih klubova s ciljem jačanja sportskih kolektiva i smanjenja finansijskog opterećenja klubova. Projektom je obuhvaćeno više klubova, a za ovu godinu izdvojeno je ukupno 180 hiljada KM.

Sredstva će biti usmjerena na plaćanje kotizacija i sufinansiranje službenih lica tokom takmičarske sezone, što bi klubovima trebalo omogućiti da više sredstava usmjere na razvoj infrastrukture i rad s mlađim kategorijama.

Iz Vlade i Nogometnog saveza TK istaknuto je da se prvi put uvodi ovakav sistemski model podrške nogometu na području kantona, s namjerom da se u narednim godinama dodatno proširi i unaprijedi.

„Svi klubovi, odnosno nogometni klubovi na području Tuzlanskog kantona, njih 62, imat će plaćene kotizacije. Također, kroz ovu vrstu podrške Vlade Tuzlanskog kantona bit će plaćeno i 496 službenih lica. Vjerujemo da će nogometni klubovi ta sredstva moći iskoristiti za druge potrebe koje, iz mnogo razloga, do sada nisu mogli realizirati. Smatramo da je ovo početak sistemskog rješavanja statusa nogometnih klubova na području Tuzlanskog kantona“rekao je Irfan Halilagić, premijer TK.

„Našli smo model za kantonalne klubove, ići će kriterij, javni poziv, ali kriterij su spušteni kako bi svi mogli dobiti sredstva od ministarstva“, kazao je Damir Džafić, predsjednik Nogometnog saveza TK.

„Mi smo jedini predstavnici koji igraju u Prvoj federalnoj ligi i pokušavamo da napravimo ono što do sada niko nije napravio u ženskom fudbalu i u svakom slučaju sve ono od sredstva što dođe i sa strane dobro će nam doći“ rekao je Emir Muratović, predsjednik ŽFK Sloboda 2024.