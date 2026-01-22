Vlada TK: Jednak pristup komunalnim uslugama za sve građane

Adin Jusufović
Vlada TK
Vlada TK na današnjoj 31. Vanrednoj sjednici razmatrala je tačku vezanu za efikasnije komunalne usluge.

S ciljem unapređenja kvaliteta komunalnih usluga, ujednačavanja standarda među općinama i gradovima, te stvaranja efikasnijeg sistema upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Predloženim izmjenama stvara se pravni osnov da se pojedine komunalne djelatnosti od šireg značaja mogu organizirati i obavljati na nivou Kantona, čime se omogućava racionalnije korištenje resursa, bolja koordinacija između lokalnih zajednica i kvalitetnije planiranje razvoja komunalne infrastrukture.

Jedan od ključnih ciljeva Zakona je ujednačavanje standarda komunalnih usluga, kako bi svi građani Tuzlanskog kantona imali jednak pristup osnovnim komunalnim uslugama, bez obzira na mjesto prebivališta, čime se doprinosi ravnomjernijem regionalnom razvoju. Izmjene Zakona omogućavaju i uspostavu međugradskih i regionalnih planova, kao i snažnije povezivanje razvoja komunalne infrastrukture sa strateškim dokumentima Tuzlanskog kantona, u urbanim i ruralnim sredinama.

Predloženim rješenjima dodatno se precizira uloga Vlade Tuzlanskog kantona, koja će posebnim propisima uređivati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, čime se jača pravna sigurnost, transparentnost i dosljedna primjena propisa. Istovremeno se unapređuje sistem inspekcijskog nadzora i kontrole nad provođenjem zakona.

Značajan benefit za jedinice lokalne samouprave jeste povećanje njihove fiskalne autonomije, jer se općinama i gradovima ostavlja mogućnost da samostalno utvrđuju visinu komunalne naknade u skladu sa lokalnim potrebama i budžetskim kapacitetima.

Također, izmjenama Zakona omogućava se da se određene komunalne djelatnosti od kantonalnog značaja finansiraju i iz Budžeta Tuzlanskog kantona, čime se osigurava stabilnije finansiranje i realizacija projekata od šireg društvenog interesa.

Predložene izmjene predstavljaju važan korak ka modernijem, efikasnijem i pravednijem komunalnom sistemu, u interesu građana, lokalnih zajednica i ukupnog razvoja Tuzlanskog kantona.

