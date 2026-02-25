Vlada TK: Milionska ulaganja u zaštitu zraka i upravljanje otpadom

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada koje pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za 2026. godinu, ukupne vrijednosti 8.131.363 KM. Programom su definisani struktura prihoda i rashoda, način raspodjele sredstava, obaveze korisnika te nadzor nad njihovim trošenjem.

Najveći dio planiranih sredstava usmjeren je na kapitalne transfere općinama i gradovima Tuzlanskog kantona u iznosu od 2.105.000 KM, uključujući ulaganja po kriteriju „velikih zagađivača“ i podršku nerazvijenim općinama. Dodatnih 1.000.000 KM predviđeno je za sufinansiranje projekata zaštite zraka u lokalnim zajednicama.

Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je 2.309.890 KM, prvenstveno za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada. Programom je osigurano i 650.000 KM za kapitalne projekte javnih preduzeća iz oblasti upravljanja otpadom, kao i 577.473 KM za ulaganja privatnog sektora u infrastrukturu upravljanja otpadom.

Za rad i održavanje Sistema za praćenje kvaliteta zraka i povezane usluge predviđeno je 229.000 KM, dok je za nabavku opreme, uključujući analizatore, planirano 165.000 KM. Također, 70.000 KM namijenjeno je za izradu ključnih planskih dokumenata, među kojima su Kantonalni plan kvaliteta zraka, Registar zagađujućih materija i Plan energijske efikasnosti za period 2026–2028. godine.