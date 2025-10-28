Vlada TK: Novih 250.000 KM za projekte održivog povratka

Vlada Tuzlanskog kantona dala je na današnjoj sjednici saglasnosti na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o odobravanju finansijskih sredstava za realizaciju projekata podrške povratku prognanih osoba.

Tri odluke odnose se na realizaciju projekata na području Zvornika, a ukupan iznos odobrenih sredstava je 46.500 KM.

Tako je, za nabavku stolarije za Dom Kulture u MZ Gornja Kamenica odobreno 10.430 KM, za asfaltiranje puta Novo Selo-Prisad, u MZ Novo Selo, 25.000 KM, a za izgradnju ulične rasvjete u naselju Čelišmani MZ Đulići i naselju Hajdarevići u MZ Ristići 11.070 KM.

Četvrtom odlukom odobreno je 200.000 KM za prvu fazu izgradnje sportske dvorane Mjesne zajednice Stanić Rijeka u Doboj Istoku.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na Prednacrt zakona o radu FBiH.

Kako se navodi u Mišljenju, Ministarstvo pozitivno gleda na donošenje svih zakonskih rješenja koji unaprjeđuju oblast rada i radnih odnosa, koji te odnose usklađuju sa pravnom stečevinom EU, te predstavljaju i svojevrstan odgovor na zahtjeve modernog doba i radnih odnosa u tom kontekstu.

Polazeći od činjenice da se radi o Prednacrtu zakona o radu, te imajući u vidu da će u fazi izrade Nacrta zakona o radu, o kojem će biti organizirana javna rasprava u kojoj će ovo ministarstvo učestvovati, vjerovatno biti ponuđena i drugačija rješenja u odnosu na trenutno ponuđeni tekst, Ministarstvo smatra da se Prednacrt zakona o radu u dostavljenom sadržaju može biti upućen u daljnju proceduru.

Vlada TK danas je prihvatila Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2025. sa Izmjenama i dopunama operativnih programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2025. godinu, kojima se ukupna sredstva, rashodi i kapitalni izdaci usklađuju s ostvarenjem prihoda i stvarnim potrebama zdravstvenog sistema.

Izmjene su rezultat nastavka inflatornih kretanja, rasta troškova zdravstvenih ustanova, povećanja plaća i troškova po osnovu bolovanja, kao i uvođenja novih lijekova na Pozitivnu listu Tuzlanskog kantona.

Dodatno, povećana potražnja za ortopedskim pomagalima i drugim oblicima zdravstvene zaštite uticala je na potrebu korekcije plana.

U skladu s izmjenama, plan Zavoda povećan je za 5,28 miliona KM, odnosno za oko 1,3 posto u odnosu na ranije usvojeni plan, čime se osigurava stabilnost finansiranja i kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima na području TK.

Također, Vlada je prihvatila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2026. sa Operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu.

Ukupna sredstva u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2026. iznose od 414.964.263 KM i u nivou su sa posljednjim rebalansom Finansijskog plana Zavoda za tekuću godinu.

Kao uvod u početak izrade Budžeta TK za 2026. godinu, Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o dodatnim sredstvima budžetskih korisnika za 2026. iznad limita utvrđenih Dokumentom okvirnog budžeta TK za period 2026-2028., te zadužila Ministarstvo finansija da u postupku izrade nacrta Budžeta TK za 2026. koristi gornje granice rashoda (limite) utvrđene u Dokumentom okvirnog budžeta TK za period 2026-2028., u skladu sa postojećim zahtjevima budžetskih korisnika, saopćeno je iz TK.