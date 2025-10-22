Podrška održivom povratku, svakodnevni život povratnika i izazovi s kojima se suočavaju bile su u fokusu današnjeg susreta premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Fadila Alića sa predsjednikom Skupštine grada Zvornik Rahmanom Nukićem i samostalnim stručnim saradnikom za poslove mjesnih zajednica u Gradu Zvornik Adnanom Hadžićem. Premijer Halilagić istakao je da povratnici predstavljaju simbol istrajnosti, hrabrosti i vjere u mogućnost zajedničkog života, te da je njihova odlučnost da ostanu na svojim ognjištima trajna inspiracija i obaveza za institucije.

„Povratnici nisu sami. Njihova borba i istrajnost nas podsjećaju na najdublje vrijednosti našeg društva – vjeru, zajedništvo i dostojanstvo. Vlada Tuzlanskog kantona će uvijek biti uz njih – ne samo kao institucija koja pruža finansijsku podršku, već i kao prijatelj i partner koji razumije i dijeli njihove potrebe i nade“, kazao je premijer Halilagić.

Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine potvrđuje svoje opredjeljenje kroz konkretna izdvajanja – za podršku povratnicima u 2025. godini osigurano je 2.560.000 KM, što je milion KM više nego prethodne godine.

Najveći dio sredstava, 1.748.000 KM, namijenjen je subvencijama općinama i gradovima u slučajevima hitnih intervencija u zonama povratka i kolektivnim centrima.

Za zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta izdvojeno je 300.000 KM, za podršku neprofitnim organizacijama i privrednim subjektima koji pomažu povratnicima 200.000 KM, dok je 150.000 KM planirano za stipendiranje učenika i studenata povratničke populacije.

Ove godine za podršku povratnicima na području grada Zvornika planirano je 46.500 KM, a donošenje ovih odluka očekuje se u narednim danima. Kako je precizirano, u Kamenici je, za nabavku stolarije za Dom kulture u MZ Gornja Kamenica planirano 10.430 KM, u Novom Selu, za asfaltiranje puta Novo Selo – Prisad planirano je 25.000 KM, dok je za izgradnju ulične rasvjete u naseljima Čelišmani i Hajdarevići planirano 11.070 KM.

Premijer Halilagić je istakao da je od 2022. godine Vlada Tuzlanskog kantona za projekte podrške povratnicima na području Zvornika izdvojila ukupno oko 286.000 KM.

Time Vlada TK potvrđuje da briga o povratnicima nije samo budžetska stavka, već izraz moralne i društvene obaveze da se podrži njihovo pravo na dostojanstven život i budućnost u zajednicama iz kojih dolaze.