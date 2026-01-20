Vlada TK o pravosuđu: Nastavljamo pravni proces dokazivanja ispravnosti

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o aktivnostima u vezi s realizacijom sudskog Rješenja te zadužila Ministarstvo i sve nadležne organe da, u okviru svojih ovlaštenja, poduzmu potrebne korake za njegovu potpunu provedbu.

Vlada je naglasila da poštuje sudsku odluku i da ne spori njenu primjenu, ali će nastaviti pravni proces dokazivanja ispravnosti svog ranijeg postupanja.

U Informaciji je pojašnjeno da je obračun plaća za decembar 2025. godine izvršen na osnovu ovjerenih šiht listi i dokumentacije koju su dostavile pravosudne institucije i drugi budžetski korisnici. Na temelju tih podataka obračunate su neto plaće, porezi i doprinosi te naknade za topli obrok i prijevoz.

Tek nakon okončane isplate Ministarstvo finansija je zaprimilo sudsko Rješenje kojim se privremeno zabranjuje primjena odredbe Kolektivnog ugovora na osnovu koje je obračun već bio izvršen.

Podsjećamo, budući da se u štrajku nalazi 165 zaposlenih u pravosudnim institucijama, za 141 zaposlenika plaća je obračunata srazmjerno vremenu provedenom na radu, dok su za 24 zaposlenika, koji su cijeli mjesec bili u štrajku, uplaćeni samo doprinosi na minimalnu plaću, u skladu s dostavljenim evidencijama i u skladu za odredbama Zakona o štrajku.

Ministarstvo finansija je istaklo da aplikacija za obračun plaća podrazumijeva jasno definisane korake – unos podataka, obradu, evidentiranje, prijenos sredstava i uplatu poreza i doprinosa – te da svaki ponovni obračun mora proći propisanu proceduru kako bi bio zakonit i tehnički ispravan.

Vlada Tuzlanskog kantona ponovila je opredjeljenje za dosljedno poštivanje sudskih odluka, zakonitost u radu i transparentan odnos prema svim budžetskim korisnicima, uz napomenu da će sve obaveze iz sudskog Rješenja biti realizirane čim se okončaju neophodni proceduralni koraci.