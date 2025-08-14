Vlada TK osigurala dodatna sredstva za kapitalne projekte i obrazovanje

Na današnjoj sjednici Vlada TK je izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2025. godinu. Ovim izmjenama osigurana su dodatna sredstva za realizaciju kapitalnih investicijskih projekata. Dominantan iznos od 478.110 KM odnosi se na oblast obrazovanja, odnosno za nabavku roba i usluga, te realizaciju projekata u školama na području Tuzlanskog kantona. Od značajnijih iznosa još se izdvajaju izrada Prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-2045. za što je izdvojeno 138.000 KM, a za potrebe izrade Studije javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona 76.000 KM. Također, tu su i drugi projekti i nabavke roba i usluga u drugim kantonalnim institucijama.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2025. godinu.

Također, u cilju stvaranja jednakih mogućnosti za prijavu na Program dodjele stipendija uspješnim učenicima srednjih škola sa područja povratničkih općina/gradova RS-a svim učenicima, bez obzira na razred koji pohađaju, današnjim izmjenama Programa Vlada je precizirala kriterij bodovanja u skladu s realno dostupnim podacima. Osim toga, proširen je pojam dokumentacije korištenjem izraza „dokaz“, čime se omogućava dostavljanje različitih važećih isprava (svjedočanstva, potvrde, uvjerenja i sl.), unapređuje transparentnost i objektivnost postupka dodjele stipendija. Predložena izmjena ne utiče na ostale odredbe Programa, već isključivo unapređuje jasnoću i primjenjivost kriterija i potrebne dokumentacije.

U cilju osiguranja dodatnih sredstava neophodnih za realizaciju projekta izgradnje novog objekta Policijske uprave u Živinicama, Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, kojom su osigurana nedostajuća sredstva. Ovom odlukom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu.