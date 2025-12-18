Vlada TK predložila subvencioniranje boravka djece u vrtićima

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka koje se odnose na uređenje zakonskih rješenja u oblasti poljoprivrede, obrazovanja, nauke, ali i na finansijska i razvojna pitanja Kantona.

Jedna od ključnih tačaka dnevnog reda bila je dopuna Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Vlada je utvrdila prijedlog zakona i uputila ga u skupštinsku proceduru s ciljem da se jasnije definiše postupak u situacijama kada prostorni planovi općina nisu usklađeni s prostornim planom Tuzlanskog kantona.

Kako su takvi slučajevi u praksi već zabilježeni, novim rješenjem predviđeno je da se, izuzetno, primjenjuje prostorni plan Kantona. Time se, kako je obrazloženo, uklanjaju dileme u primjeni propisa i osigurava zakonitije i transparentnije odlučivanje.

Vlada TK je na istoj sjednici utvrdila i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu. Dopune su usmjerene na jačanje institucionalne podrške nauci i uvođenje novog programa kroz koji će se realizirati opći interes i strateški ciljevi u ovoj oblasti. Poseban naglasak stavljen je na promociju i popularizaciju nauke, pri čemu se po prvi put otvara mogućnost da ovaj program, pored drugih subjekata, realiziraju i mediji, s ciljem približavanja naučnih dostignuća široj javnosti.

U oblasti obrazovanja, Vlada je predložila dopune Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, kojima se nastoje popuniti uočene pravne praznine i precizirati pojedine odredbe važećeg zakona. Novim rješenjima stvara se i pravni osnov za finansiranje dijela troškova internatskog smještaja učenika iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Ove izmjene povezane su i s inicijativom za izradu elaborata o opravdanosti osnivanja škole bezbjednosti, koja bi zbog specifičnog nastavnog procesa zahtijevala internatski smještaj učenika. Dopunama se, između ostalog, jasnije razgraničavaju nadležnosti osnivača škola, te otvara mogućnost budžetske podrške internatskom smještaju u školama od posebnog interesa za Kanton.

Pažnja Vlade bila je usmjerena i na predškolski odgoj. Utvrđen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kojim se predviđa mogućnost subvencioniranja boravka djece u vrtićima. Razlog za ove izmjene su ograničeni kapaciteti predškolskih ustanova i neujednačene cijene koje plaćaju roditelji. Vlada ovim potezom nastoji ujednačiti uslove boravka djece u vrtićima širom Kantona i dodatno rasteretiti porodične budžete.

Među ostalim odlukama, Vlada TK je prihvatila Protokol o izmirenju duga Rudnika uglja „Kreka“ po osnovu neuplaćenih koncesionih naknada za ugalj i pijesak. Dug u iznosu od oko 5,7 miliona KM bit će izmiren kroz 29 jednakih mjesečnih rata. Usvojen je i Program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026–2028. godine, kao i izmjene postojećih programa kapitalnih ulaganja, čime je omogućena realizacija novih, manjih investicijskih projekata u kantonalnim institucijama.

Vlada je, također, izmijenila Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2025. godinu radi efikasnije preraspodjele sredstava, te prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju za posljednje tri školske godine.

Danas razmatrane odluke, kako je ocijenjeno, potvrđuju fokus Vlade Tuzlanskog kantona na unapređenje zakonskog okvira, jačanje obrazovnog sistema i stvaranje stabilnijih uslova za razvoj Kantona.