Vlada TK: Pregovori u završnoj fazi, štrajk bez zakonskog uporišta

Povodom štrajka dijela zaposlenika u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK žele informirati javnost o ključnim činjenicama koje oslikavaju trenutnu situaciju.

Vlada Tuzlanskog kantona i reprezentativni Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH nalaze se u odmakloj fazi pregovora o poboljšanju materijalnog položaja službenika i namještenika u 2026. godini. Riječ je o redovnom i partnerskom socijalnom dijalogu koji je dosad rezultirao kontinuiranim unapređenjem materijalnog statusa svih zaposlenika u organima uprave, uključujući i one u pravosudnim institucijama.

Istovremeno, Udruženje građana „Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u TK“, kao nereprezentativni i brojčano manjinski sindikat, podnijelo je zahtjev za pokretanje postupka mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora. S obzirom na to da Zakonom o radu FBiH (član 138.) ovakve postupke mogu voditi isključivo reprezentativni sindikati, ovaj zahtjev nema zakonsko uporište.

Vlada TK već godinama vodi aktivnu i odgovornu politiku prema pravima radnika i sindikalnim partnerima, te je kroz pregovore sa reprezentativnim sindikatom osigurala brojna unapređenja – od kontinuiranog rasta plaća (ukupno 41,5% od 2022. – decembra 2025.godine), do poboljšanja uslova rada i izmjena propisa koje olakšavaju zapošljavanje u pravosudnim institucijama. Upravo zato dodatno iznenađuje postupanje Udruženja građana, koje svojim jednostranim potezima direktno potkopava postignuti progres u socijalnom dijalogu i sindikalnu borbu većinskog sindikata.

Uvažavajući pravo zaposlenika na organizovanje, pozivamo rukovodstvo i članove ovog Udruženja da obustave pokrenuti štrajk, te da kroz zakonom propisane procedure provedu postupak sticanja reprezentativnosti. Vlada Tuzlanskog kantona otvorit će socijalni dijalog i s ovim sindikatom kada za to budu ispunjeni zakonski uslovi.

Do tada, svako radikaliziranje aktivnosti samo dodatno komplikuje procese i dovodi u pitanje rezultate već uspostavljenog socijalnog dijaloga, koji ide u smjeru daljeg unapređenja materijalnog položaja svih zaposlenika u 2026. godini.