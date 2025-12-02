Blizu 600 hiljada KM za projekte u Srebreniku i Teočaku

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisao je danas sa gradonačelnikom Srebrenika Adnanom Bijelićem i načelnikom Općine Teočak Tajibom Muminovićem ugovore o finansiranju projekata koji će donijeti vidljive promjene za ove dvije lokalne zajednice. Potpisivanjem tri ugovora ukupne vrijednosti 594.000 KM otvoren je prostor za uređenje novih poljoprivrednih površina, bolje upravljanje otpadnim vodama i stabilnije snabdijevanje domaćinstava vodom.

Kako je pojasnio ministar Ahmetović, sredstva dolaze iz dva izvora, dijelom od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, a dijelom iz vodnih naknada. Jedna od ključnih stavki odnosi se na Srebrenik, gdje je za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Cerika i Špionice Srednje izdvojeno 151.726,77 KM. Time se otvara mogućnost da se 18,2 hektara zemljišta pripremi za obradu, što uključuje krčenje rastinja, uklanjanje panjeva, čišćenje terena te uređenje odvodnog kanala i pristupnog puta. Nakon mehaničkih zahvata slijedi obrada tla kako bi površina bila spremna za proizvodnju već naredne godine.

Gradonačelnik Adnan Bijelić rekao je da radovi teku planiranom dinamikom i da će novi prostori mnogo značiti poljoprivrednicima, posebno mladima koji se žele baviti proizvodnjom na vlastitoj zemlji. Dodao je da drugi projekt, finansiran iz vodnih naknada, podrazumijeva rekonstrukciju i dogradnju dijela fekalne kanalizacije u MZ Babunovići u iznosu od 80.000 KM uz dodatna sredstva koja je osigurao Grad Srebrenik. Priključenjem ove mjesne zajednice na gradsku kanalizaciju, otpadne vode biće usmjerene prema centralnom uređaju za prečišćavanje, što će poboljšati uslove života dvadesetak domaćinstava.

Najveći pojedinačni projekt odnosi se na Teočak, gdje će izgradnja rezervoara kapaciteta oko 300 kubnih metara doprinijeti stabilnijem snabdijevanju vodom. Načelnik Tajib Muminović pojasnio je da postojeći sistem zahtijeva stalno ispumpavanje vode prema višim zonama, što stvara značajne troškove, dok će novi rezervoar omogućiti efikasnije korištenje raspoloživih količina. Prve koristi očekuju se u naselju Sniježnica, a kasnije i u Omeroviću i Jasikovcu.

Ministar Ahmetović podsjetio je da je unapređenje vodosnabdijevanja jedan od prioriteta Vlade TK te da sredstva iz vodnih naknada, uz prenesene iznose iz prethodnih godina, godišnje prelaze 13 miliona KM. Zajedničkim ulaganjima kantonalnog ministarstva i lokalnih zajednica, kako je istakao, osiguravaju se projekti koji direktno utiču na kvalitet svakodnevnog života građana.