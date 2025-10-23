Vlada TK sa više od 3,3 miliona KM podržava razvojne projekte u Gradačcu

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halilagićem, prisustvovala je danas svečanom obilježavanju Dana Grada Gradačac, te na taj način izrazila podršku daljem razvoju i napretku ove lokalne zajednice. Prije Svečane sjednice Gradskog vijeća, u kabinetu gradonačelnika Hajrudina Mehanovića održan je sastanak na kojem je razgovarano o realizaciji zajedničkih projekata Vlade Tuzlanskog kantona i Grada Gradačca, s ciljem unapređenja kvalitete života građana.

Tom prilikom upriličeno je i potpisivanje Ugovora o sufinansiranju projekta nabavke i ugradnje peći za centralno grijanje u objektu Doma zdravlja Gradačac.

Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona je, putem resorno nadležnog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada izdvojila 130.000 KM.

Ugovor su potpisali ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić i gradonačelnik Hajrudin Mehanović.

Premijer Halilagić je ovom prilikom naglasio da Vlada Tuzlanskog kantona u finansiranju razvojnih projekata u Gradačcu tokom 2025. godine učestvuje sa više od 3,3 miliona KM, a sredstva su usmjerena u različite sektore – od vodoprivrede, lokalne putne infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša, energijske efikasnosti, do kapitalnih ulaganja u obrazovanje, turizma i kulture.

„Očekujemo da će realizacija ovih projekata doprinijeti poboljšanju kvaliteta života, unapređenju infrastrukture i stvaranju novih razvojnih prilika za sve građane Gradačca. S obzirom da Dan Grada dolazi u periodu kada se sumiraju rezultati tekuće i planiraju aktivnosti za narednu godinu, Vlada Tuzlanskog kantona će i ubuduće, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, nastaviti biti partner Grada Gradačac i gradske uprave u njihovim razvojnim inicijativama,“ kazao je premijer Irfan Halilagić.

Tokom današnje svečanosti, predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona uputili su građanima Gradačca iskrene čestitke povodom Dana Grada, uz želje za nastavak uspješnog razvoja i jačanja svih segmenata društvenog života.