Vlada TK traži mjere za očuvanje domaće proizvodnje mlijeka

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Ilustracija napravljena pomoću AI

Vlada TK je usvojila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o problemima u vezi sa proizvodnjom i otkupom mlijeka na području Tuzlanskog kantona, te će od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine zatražiti poduzimanje mjera s ciljem očuvanja domaće proizvodnje mlijeka.

Informacija je sačinjena nakon dopisa udruženja mljekara, koji upozoravaju na pad otkupne cijene sirovog mlijeka i otežan otkup, uključujući ograničavanje ili obustavu preuzimanja mlijeka. Proizvođači ukazuju i na kontinuiran rast troškova stočne hrane, energenata, veterinarskih usluga i radne snage, što dodatno ugrožava održivost farmi.

Vlada TK podsjetila je da su kroz godišnji Program novčanih podrški planirana sredstva za unapređenje mljekarstva. Podršku su ostvarila 1.083 proizvođača za ukupno 31.431.355,50 litara mlijeka, u iznosu od 3.851.664,74 KM. Istovremeno, 15 najvećih proizvođača učestvuje sa više od 30 posto u ukupnoj proizvodnji, što potvrđuje da sektor čine brojni mali i srednji farmeri koji značajno zavise od poticaja.

Iznos kantonalnog poticaja po litru mlijeka povećan je za 40 posto, a programom su osigurana i sredstva za proizvodnju kukuruza za ishranu stoke. Ministarstvo je najavilo nastavak poticaja, ali je naglasilo da nema nadležnosti za druge tržišne mjere, zbog čega se očekuje reakcija federalnog nivoa kako bi se spriječilo gašenje farmi i smanjenje broja proizvođača.

