Vlada TK u Gračanici: U projekte ove godine uloženo više od 5,3 miliona KM

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halilagićem, boravila je danas u Gračanici, gdje je s gradonačelnikom Sadmirom Džebom razgovarano o realizaciji projekata koje Vlada TK finansira na području ovog grada. Za različite namjene u Gračanici je ove godine izdvojeno nešto više od 5,3 miliona KM.

Prema riječima premijera Halilagića, najveći dio sredstava, oko 2,9 miliona KM, usmjeren je na rekonstrukciju i sanaciju regionalne i lokalne putne infrastrukture. Za ulaganja u obrazovanje izdvojeno je približno 460 hiljada KM, dok je u projekte u oblasti vodoprivrede uloženo 413 hiljada KM. Također, za turizam je planirano 44 hiljade KM, a za projekte energijske efikasnosti oko 38 hiljada KM.

Posebno značajnim ocijenjeni su projekti energijske efikasnosti u okviru kojih je za devet projekata u šest školskih objekata u Gračanici planirano blizu 1,4 miliona KM, kao dio megaprojekta utopljavanja više od 100 javnih objekata na području TK.

Delegacija Vlade posjetila je i Opću bolnicu „Dr. Mustafa Beganović“, koja uspješno provodi finansijsku konsolidaciju, nabavlja novu opremu i pruža zdravstvene usluge pacijentima s područja Gračanice i okolnih općina.

Obilazak je nastavljen u sportskoj dvorani „Bazeni“, koja će služiti za izvođenje nastave tjelesnog odgoja za više od 1.500 učenika gračaničkih srednjih škola koje nemaju vlastitu salu. Vlada TK će za te potrebe izdvajati oko 10.000 KM mjesečno.

Delegacija je obišla i radove na izgradnji fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Soko“, te prisustvovala svečanom otvorenju podružnice Gradskog obdaništa u Stjepan Polju.

Premijer Halilagić naglasio je da je saradnja Vlade TK i Grada Gračanice primjer zajedničkog djelovanja u ostvarivanju strateških ciljeva kantona, saopćeno je iz Vlade TK.