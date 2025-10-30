Vlada TK: Unapređenje cestovne mreže kroz zaduženje od 30 miliona KM

Ali Huremović
Vlada TK: Unapređenje cestovne mreže kroz zaduženje od 30 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici dala je saglasnost na izmjene Plana rada i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za 2025. godinu, čime su stvoreni uslovi za kreditno zaduženje Direkcije u iznosu od 30 miliona konvertibilnih maraka.

Od tog iznosa, oko 4,5 miliona KM bit će iskorišteno za prijevremenu otplatu postojećeg kredita, dok će više od 25 miliona KM biti usmjereno na rekonstrukciju i modernizaciju regionalnih cesta širom kantona. Direkcija navodi da kredit neće opteretiti njeno redovno poslovanje te da će omogućiti realizaciju više prioritetnih projekata.

Vlada je također odobrila izmjene plana kreditnog zaduženja Direkcije radi preraspodjele sredstava s projekata čija realizacija nije moguća zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Ta sredstva biće preusmjerena u plan za 2026. godinu, a najavljeno je i ispitivanje mogućnosti finansiranja projekata Teočak–Bilalići, Lukavac–Vijenac–Banovići i Kladanj–Brateljevići–Milankovići iz redovnih sredstava.

Pored toga, usvojene su dopune Pravila JU Direkcije regionalnih cesta TK u skladu sa Zakonom o dugu, zaduženju i garancijama FBiH, te Srednjoročni program održavanja i izgradnje regionalnih cesta za period 2026–2029. godina.

Vlada TK donijela je i odluku o raspisivanju novog javnog oglasa za izbor članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Rudnik soli „Tuzla“.

