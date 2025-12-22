Vlada TK usvojila budžet za 2026. godinu: 952 miliona KM za investicije i razvoj

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je prijedlog Budžeta TK za 2026. godinu.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje, kao i rashodi i izdaci, planirani su u iznosu od gotovo 952 miliona KM (951.963.261,00 KM), što predstavlja povećanje od 119.156.814,00 KM, odnosno 14,31 % u odnosu na budžet za 2025. godinu.

Budžet za narednu godinu posebno se izdvaja po snažnoj investiciono-razvojnoj komponenti, za koju je predviđeno ukupno 225.864.305,00 KM.

U strukturi rashoda značajno je istaći da je za kapitalne izdatke budžetskih korisnika planirano 10 miliona KM, dok je podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama povećana na 3 miliona KM, što je za 500.000 KM više u odnosu na raniji period.

Za primarnu poljoprivrednu proizvodnju planirano je ukupno 16,5 miliona KM, što je zadržano na nivou novembarskog rebalansa budžeta tekuće godine.

Sredstva od vodnih naknada bilježe znatno povećanje od 21 milion KM, te je za realizaciju ovog programa ukupno planirano 54.761.900,00 KM.

Za izgradnju zgrade Općinskog suda u Lukavcu obezbijeđeno je 7.286.000,00 KM.

Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova uvećan je za oko 15,2 miliona KM. Od toga je 7.671.566,00 KM namijenjeno nabavci specijalističke opreme za Upravu policije, 5,6 miliona KM za izgradnju zgrade Policijske uprave Živinice, dok su osigurana i sredstva za prijem 430 novih zaposlenika radi podmlađivanja policijskog kadra usljed odlaska većeg broja službenika u penziju.

Za oblast zaštite okoliša planirani su rashodi u iznosu od 8.131.363,00 KM. Ministarstvu zdravstva pripada 53 miliona KM, od čega je 50 miliona KM namijenjeno JZU UKC Tuzla i Općoj bolnici Gračanica, dok su 3 miliona KM planirana za kapitalni transfer javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Sredstva za dopunska prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i ostale oblike podrške uvećana su za oko 1,3 miliona KM, te sada iznose ukupno 24.080.000 KM.

Značajan rast zabilježen je i u okviru Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Predviđena je subvencija JP Međunarodni aerodrom Tuzla u iznosu od 2.180.000 KM, dok je za podršku kapitalnim investicijama planirano 3,8 miliona KM. Kapitalni transferi za projekte iz oblasti turizma i ugostiteljstva iznose 900.000 KM, što je povećanje od 487.902 KM. Za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nekategorisanih cesta planirano je 5 miliona KM, dok je 7 miliona KM namijenjeno javnoj nabavci usluga javnog linijskog prijevoza putnika na području kantona.

U budžetu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak planirano je ukupno 89.174.322 KM. S obzirom na povećanja kod većine oblika socijalne pomoći, ova oblast bilježi ukupno povećanje od 6.693.605 KM.

U sektoru obrazovanja i nauke, sredstva za razvoj nauke povećana su za 410.200 KM i sada iznose 1,4 miliona KM. Za predškolski odgoj i obrazovanje izdvajanja su uvećana za 1,4 miliona KM, te sada iznose 1.805.500 KM. Za nastavak izgradnje Kampusa obezbijeđeno je 22.655.499,00 KM.

Za podršku razvoju Tuzlanskog kantona planirano je dodatno povećanje sredstava za infrastrukturne projekte jedinica lokalne samouprave u okviru Programa javnih investicija, te ova stavka sada iznosi 3 miliona KM. Također, 3 miliona KM planirana su za novi program subvencioniranja dijela kamatne stope za privredne subjekte sa područja kantona.

U oblasti kulture, sporta i mladih planirano je ukupno povećanje od 2.159.755 KM. Za sport i tjelesnu kulturu izdvojeno je 3,7 miliona KM, što je povećanje od 1,5 miliona KM. Sredstva za kulturu povećana su za 73.000 KM i sada iznose 473.000 KM. Podrška mladima planirana je u iznosu od 954.000 KM, uključujući dodatna sredstva za izradu Strategije prema mladima TK. Također, ustanovama kulture povećana su sredstva za 455.168 KM, te ukupno iznose 7.147.331 KM.

Na kraju, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2026. godinu, a oba dokumenta upućena su Skupštini Tuzlanskog kantona na daljnju proceduru.