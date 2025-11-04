Vlada TK usvojila finansijski plan Službe za zapošljavanje i periodični izvještaj Budžeta

Na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona prihvaćen je Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje TK za 2026. godinu, koji će biti upućen Skupštini TK na dalje postupanje.

Također, Vlada je prihvatila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2025. godine, kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta za isti period.

Ovim odlukama Vlada TK osigurava transparentnost finansijskog poslovanja i kontinuitet u provođenju mjera zapošljavanja i budžetske kontrole.