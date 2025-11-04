Vlada TK usvojila finansijski plan Službe za zapošljavanje i periodični izvještaj Budžeta

Ali Huremović
Vlada TK usvojila finansijski plan Službe za zapošljavanje i periodični izvještaj Budžeta
Foto: Ilustracija

Na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona prihvaćen je Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje TK za 2026. godinu, koji će biti upućen Skupštini TK na dalje postupanje.

Također, Vlada je prihvatila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2025. godine, kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta za isti period.

Ovim odlukama Vlada TK osigurava transparentnost finansijskog poslovanja i kontinuitet u provođenju mjera zapošljavanja i budžetske kontrole.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vlada TK rasporedila 650.000 KM vjerskim zajednicama i donijela kadrovske odluke

Istaknuto

EBRD i Tuzlanski kanton potpisuju grant za energetsku obnovu 169 javnih...

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 3. novembar

Istaknuto

U Vladi TK održan sastanak povodom istrage o iskorištavanju maloljetnica

Tuzla i TK

Naša stranka traži ostavku Vlade TK: “Sistem je zakazao, povjerenje građana...

Tuzla i TK

SDA TK i Vlada Tuzlanskog kantona: Nulta tolerancija prema nasilju, zloupotrebi...

Istaknuto

Vlada TK rasporedila 650.000 KM vjerskim zajednicama i donijela kadrovske odluke

Vijesti

Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, Povrijeđen radnik, ogromne količine dima

Istaknuto

EBRD i Tuzlanski kanton potpisuju grant za energetsku obnovu 169 javnih objekata

Vijesti

Ombudsmani BiH: Djeca iz TK žrtve trgovine ljudima, ne navođenja na prostituciju

Istaknuto

Nastavlja se istraga protiv policajaca iz Tuzlanskog kantona, šta je sljedeći korak?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]