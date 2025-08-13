Vlada TK usvojila izvještaj o ulaganjima u Opću bolnicu Gračanica

Na jučerašnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, te namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz budžeta Vlade Federacije BiH JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period januar – mart 2025. godine.

U izvještajnom periodu bolnica je nastavila ulagati u opremu i stvarati bolje uslove za pružanje medicinskih usluga pacijentima. Polovinom januara pokrenut je postupak javne nabavke glavnih operacionih lampi – dvije operacione i jedne satelit lampe. Ova oprema isporučena je i instalirana početkom marta, a za nabavku je izdvojeno 69.322,50 KM.

Nabavljen je i novi laparoskopski stub sa pratećom opremom u vrijednosti od 249.824,25 KM. Istovremeno su bile u toku aktivnosti na izgradnji novog potpornog zida i sanaciji klizišta iznad objekta Opće bolnice, kako bi se stvorili uslovi za gradnju novog objekta u krugu ustanove i proširenje kapaciteta.

Programom finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 2022–2024. godina, izdvojeno je ukupno 3.999.999 KM. Do početka 2025. godine realizirano je 1.272.875,42 KM, dok je preostalih 2.727.123,58 KM planirano utrošiti tokom 2025. godine, prema usvojenom Planu aktivnosti.