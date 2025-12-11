Vlada TK usvojila izvještaje o eksternoj maturi i maturskim ispitima

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o eksternoj maturi u osnovnim školama za školsku 2024/2025. godinu. Podaci pokazuju nastavak trenda pada prosječne uspješnosti na testu iz Bosanskog jezika i književnosti. Istovremeno, više nema škola s neuobičajeno visokim rezultatima, što je ranije ukazivalo na proceduralne nepravilnosti.

Prihvaćen je i Izvještaj o maturskim ispitima u gimnazijama, tehničkim i umjetničkim školama. Maturski proces proveden je prema jedinstvenim standardima, uz nadzor i unaprijeđene softverske module za sigurnu obradu podataka. Aktivno je učestvovalo više od 170 dežurnih nastavnika.

Izvještaji donose preporuke, uključujući profesionalizaciju testiranja, veći broj test kombinacija, unapređenje tehničke kvalitete materijala i razvijanje analitičkih alata za praćenje uspjeha učenika.