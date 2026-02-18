Vlada TK utvrdila Program obilježavanja Dana nezavisnosti BiH

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Ilustracija

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Program obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kojim su definisane aktivnosti i događaji koji će biti održani u Tuzli i Gračanici.

Program počinje Akademijom povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine koja će biti održana u Narodnom pozorištu u Tuzli u 12 sati. Organizatori akademije su Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, Univerzitet u Tuzli, Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta i Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla.

Obilježavanje se nastavlja polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen-obilježjima u kompleksu Slana Banja u Tuzli, s početkom u 9:30 sati. Istog dana planirana je i svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli u 10 sati.

Centralni dio programa bit će održan u Gračanici, gdje je predviđeno polaganje cvijeća na Centralno spomen-obilježje poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992–1995. Nakon toga planiran je defile učenika osnovnih i srednjih škola od gradskog šetališta do Sportske dvorane „Bazen“.

U Sportskoj dvorani „Bazen“ bit će upriličen i učenički program pod nazivom „Čuvamo domovinu“, u kojem učestvuju osnovne i srednje škole s područja Gračanice i općine Doboj Istok.

