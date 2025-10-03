Vojna policija OS BiH uručila priznanje Kantonalnom tužilaštvu TK

U prostorijama Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas je održan sastanak na kojem su predstavnici Vojne policije Oružanih snaga BiH, major Faruk Gazdić i Nermin Karaselimović, uručili zahvalnicu glavnom tužiocu Vedranu Alidžanoviću.

Priznanje je dodijeljeno za uspješnu saradnju u otkrivanju i procesuiranju počinilaca teške krađe počinjene na štetu Oružanih snaga BiH. Major Gazdić je ovom prilikom prenio izraze zahvalnosti brigadnog generala Fahira Žilića, komandanta 5. pješadijske brigade OS BiH, naglašavajući značaj partnerskog odnosa sa pravosudnim institucijama.

Istaknuto je da je riječ o prvom primjeru uspješne koordinacije između Vojne policije OS BiH, Uprave policije MUP-a TK i Kantonalnog tužilaštva u rasvjetljavanju krivičnog djela na štetu državne imovine.

Glavni tužilac Vedran Alidžanović zahvalio se na uručenom priznanju i podržao inicijativu za daljnje jačanje saradnje između vojno-policijskih struktura i pravosuđa, naglašavajući da je zajednički rad već dao konkretne rezultate.

Dodijeljeno priznanje potvrđuje partnerske odnose i ukazuje na važnost nastavka zajedničkih aktivnosti koje imaju za cilj jačanje vladavine prava, sigurnosti i zaštite građana.