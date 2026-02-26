Vozač sa 1,75 promila alkohola izazvao saobraćajnu nesreću kod Bratunca

Policijski službenici Policijske stanice Bratunac uhapsili su osobu inicijala E.H. iz Bratunca zbog sumnje da je, upravljajući vozilom pod utjecajem alkohola, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su četiri osobe zadobile povrede.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je kod osumnjičenog evidentirano 1,75 g/kg alkohola u organizmu.

Do nezgode je došlo oko 20 sati na magistralnom putu Bratunac – Konjević Polje, u mjestu Hrnčići, gdje su se sudarila dva putnička vozila marke Golf. Jednim automobilom upravljao je A.M. iz Bratunca, a u vozilu su se nalazili S.H. i A.M. Drugo vozilo vozio je E.H., dok je s njim bio suvozač Lj.M. iz Srebrenice.

Svi učesnici su nakon sudara prevezeni u JZU Bolnica Zvornik, gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede.

Uviđaj su izvršili policijski službenici PS Bratunac, a rad na kompletiranju i dokumentovanju slučaja je u toku.