Vozač sa 1,75 promila alkohola izazvao saobraćajnu nesreću kod Bratunca

Adin Jusufović
Folo: Ilustracija
Policijski službenici Policijske stanice Bratunac uhapsili su osobu inicijala E.H. iz Bratunca zbog sumnje da je, upravljajući vozilom pod utjecajem alkohola, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su četiri osobe zadobile povrede.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je kod osumnjičenog evidentirano 1,75 g/kg alkohola u organizmu.

Do nezgode je došlo oko 20 sati na magistralnom putu Bratunac – Konjević Polje, u mjestu Hrnčići, gdje su se sudarila dva putnička vozila marke Golf. Jednim automobilom upravljao je A.M. iz Bratunca, a u vozilu su se nalazili S.H. i A.M. Drugo vozilo vozio je E.H., dok je s njim bio suvozač Lj.M. iz Srebrenice.

Svi učesnici su nakon sudara prevezeni u JZU Bolnica Zvornik, gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede.

Uviđaj su izvršili policijski službenici PS Bratunac, a rad na kompletiranju i dokumentovanju slučaja je u toku.

