Vozači iz BiH sve češće deportovani iz EU, uskoro protesti

U saopćenju Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine navodi se da je zabilježeno 100 prisilno vraćenih profesionalnih vozača iz država Evropske unije, dok je zbog problema s boravišnim statusom u EU bez posla ostalo 47 vozača.

Kako ističu, nadležne službe u Njemačkoj, Austriji, Poljskoj i još nekim zemljama potvrdile su da je samo tokom jučerašnjeg dana obrađeno dodatnih 100 slučajeva prisilnog povratka, odnosno deportacija.

Konzorcijum pojašnjava da prisilan povratak podrazumijeva situaciju u kojoj se osoba, na osnovu procjene rizika ili formalnog tumačenja pravila boravka, proglasi kao neko ko se “nezakonito” nalazi na teritoriji određene države, pa se, bez obzira na radni status, ugovor i prateću dokumentaciju, udaljava i vraća u matičnu zemlju.

U njihovom objašnjenju, riječ je o slučajevima u kojima uredno zaposleni radnici, sa važećim ugovorima i kompletnom dokumentacijom, budu tretirani kao nezakoniti boravci i deportovani, iako, kako navode, ne krše zakon, ne traže azil, ne predstavljaju bezbjednosni rizik i obavljaju isključivo profesionalni posao u međunarodnom drumskom transportu.

Dodaju da je u posljednjih godinu dana samo u Njemačkoj protjerano 100 profesionalnih vozača, tvrdeći da je jedini razlog to što rade. Prema njihovim navodima, radi se o osobama sa urednim ugovorima, propisanom dokumentacijom i jasno definisanim profesionalnim angažmanom, koje, kako poručuju, ne predstavljaju bezbjednosni, migracioni niti socijalni rizik.

U nastavku saopćenja Konzorcijum poziva nadležne institucije da hitno usaglase zvaničnu i operativnu poziciju sa Evropskom komisijom. Također navode da je potrebno javnosti razjasniti, kako tvrde, namjerno i pogrešno poistovjećivanje ovog problema sa sistemom EES (Entry/Exit System), koje se, prema njihovim riječima, sve češće koristi kao opravdanje za represivne mjere prema profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana.

Konzorcijum poručuje da slučajevi vozača nemaju tehničku vezu sa EES-om i da, kako navode, ne postoji nijedno tehničko pitanje koje bi moglo opravdati pritvaranja, deportacije, zabrane ulaska ili prisilna udaljavanja. Dodaju i da Evropska komisija, prema njihovoj ocjeni, izbjegava suštinsko objašnjenje, te odgovara formalno i bez preuzimanja odgovornosti.

U obraćanju institucijama Bosne i Hercegovine, Konzorcijum postavlja pitanje da li se svojim postupanjem doprinosi gašenju drumskog transporta i prevozničkih kompanija u BiH, uz tvrdnju da se tako, svjesno ili nesvjesno, učestvuje u procesu “evakuacije radne snage” kroz progon uredno zaposlenih ljudi. Kao podatke navode 100 protjeranih vozača u posljednjih 365 dana, 47 izgubljenih radnih mjesta i više od 100 dana provedenih u pritvorima i zatvorima u državama EU.

Najavili su i da je za ponedjeljak, 26. januara, planiran regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prijelazima EU, zbog nagomilanih problema vezanih za boravak vozača.

Na kraju, Konzorcijum je pozvao Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da se zvanično i na najvišem nivou obrati Evropskoj komisiji, zatraži pisano, jedinstveno i obavezujuće tumačenje, te da iskoristi mehanizme dostupne kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, druge međunarodne sporazume i politički dijalog.