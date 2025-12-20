Vozači oprez: Magla i radovi usporavaju saobraćaj

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po vlažnom ili mokrom kolovozu, dok magla i niska oblačnost mjestimično znatno smanjuju vidljivost. Ovakvi vremenski uslovi posebno su izraženi na širem području Bihaća, Bosanskog Petrovca, Potpeća, Banovića, Kalesije, Kladnja, Orašja, Zenice, Doboja, Matuzića, Mostara, Čapljine, Neuma, Livna, Kupresa, Tomislavgrada, Glamoča, Bosanskog Grahova, Jajca, Komara, Donjeg Vakufa, Bugojna, Kiseljaka, Viteza, Makljena, Konjica i Sarajeva. Vozačima se savjetuje pojačan oprez i striktno pridržavanje saobraćajnih propisa.

Na magistralnoj cesti Kladanj–Stupari danas počinju radovi, zbog kojih će se svakim radnim danom, osim nedjelje, od 7 do 17 sati saobraćati jednom trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U naselju Hodbina, na magistralnoj cesti Buna–Stolac, izvode se sanacioni radovi, pa se svakodnevno, osim nedjelje, u periodu od 7.30 do 16 sati saobraća usporeno, jednom trakom.

Radovi na sanaciji dilatacija na mostu izvode se i na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, u mjestu Donje Paprasko. Na ovoj dionici postavljeni su semafori, a saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog zamjene rasvjetnih tijela zatvorena je jedna cijev tunela Bijela Vlaka na dionici autoceste A-1 Počitelj–Bijača. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na dionici autoceste A-1 Visoko–Podlugovi, zbog radova na implementaciji kablovske kanalizacije, zatvorene su vozna i zaustavna traka.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila preko ove težine saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su u toku i na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Olovo–Semizovac, Bileća–Trebinje na lokalitetu Žudojevići, Gacko–Foča u mjestu Sastavci, te na ulazu u Neum.

Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Brod i Orašje, gdje se bilježe duža zadržavanja. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kraća.

Zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća su dodatna zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

Vozače podsjećamo da je na putevima u Bosni i Hercegovini obavezna zimska oprema, saopćeno je iz BIHAMK-a.