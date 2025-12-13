Vozači oprez: Magla, poledica i radovi otežavaju saobraćaj

RTV SLON
Stanej na cestama, magla smanjuje vidljivost, BIHAMK
Foto: Ilustracija

Magla, mjestimično i veoma gusta, jutros smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u centralnim i sjevernim krajevima Bosne i Hercegovine. Poseban oprez potreban je na dionicama u višim predjelima, na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima, gdje su mogući nailasci na poledicu. Vozačima se skreće pažnja i na učestale odrone.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela, za saobraćaj je zatvorena jedna cijev tunela Bijela Vlaka na dionici autoceste A-1 Bijača–Počitelj. Vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Sanacioni radovi u toku su i na magistralnoj cesti Olovo–Semizovac, gdje se saobraćaj odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na istoj magistralnoj cesti, ali na drugoj lokaciji, također su aktuelni radovi, zbog čega je saobraćaj dodatno usporen.

Na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, u mjestu Donje Paprasko, zbog sanacije dilatacija na mostu, saobraćaj se odvija jednom trakom uz regulaciju semaforima.

Radovi su prisutni i na autocesti A-1 na dionicama Kakanj–Visoko i Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, na lokalitetu Sijeračke stijene, Bileća–Trebinje u mjestu Žudojevići te Gacko–Foča u Sastavcima.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali se zbog uvođenja novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES) u narednom periodu mogu očekivati duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

Vozače podsjećamo da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.

