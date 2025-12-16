Vozači oprez: Smanjena vidljivost na samo 50 metara zbog magle

Jasmina Ibrahimović
Stanej na cestama, magla smanjuje vidljivost, BIHAMK
Foto: Ilustracija

U kotlinama i uz riječne tokove u centralnoj i istočnoj Bosni upozorava se na maglu, koja na pojedinim dionicama smanjuje vidljivost na samo 50 metara. U tim područjima kolovoz je vlažan i mjestimično klizav, pa seapeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se usporeno, jednom trakom.

U toku je sanacija kosine na magistralnoj cesti Olovo-Semizovac, zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima),  te na ulazu u Neum.

Radovi na sanaciji rasvjete u tunelu Sikola II na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj izvode se u noćnim satima (od 23 do 5 sati), kada se  kroz tunel saobraća jednom trakom-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila  protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

