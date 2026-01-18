Vozači oprez: Topljenje snijega povećava rizik od odrona na cestama

Nišićka visoravan, put, Tuzla Sarajevo
Odroni na putu, stanje na putevima

Saobraćaj u BiH odvija se po mokrim i vlažnim kolovozima, uz smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i uz riječne tokove. Vozačima se skreće pažnja na učestale odrone zemlje i kamenja na dionicama kroz usjeke, a u ranim jutarnjim satima, zbog nižih temperatura, moguća je i poledica. Zimska oprema zakonski je obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini, a preporuka je maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje trenutnim uslovima na putu.

Zbog topljenja snijega pojačana je opasnost od odrona na kolovoz, posebno na planinskim i usječnim dionicama.

Na magistralnoj cesti Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tona saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima bilježi se pojačan promet putničkih vozila, ali se za sada čeka do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

