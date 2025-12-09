Vozači oprez: Vidljivost smanjena zbog magle

Jasmina Ibrahimović
Stanje na cestma: Magla smanjuje vidljivost na većini dionica
Stanje na cestma: Magla smanjuje vidljivost na većini dionica

Vidljivost je jutros smanjena zbog magle, na pojedinim dionicama na manje od 50 metara, a izdvajaju se dionice uz rijeke Savu, Bosnu, Lašvu, Vrbas i Spreču. Na dionicama u višim predjelima, zbog nešto niže jutarnje temperature, upozorava se na moguće nailaske na poledicu. Skreće se pažnja i na učestale odrone i savjetuje se opreznija vožnja.

Počeli su radovi na deminiranju terena na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (na lokaciji Banj Brdo), zbog čega od 08 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Lepenica-Sarajevo zapad. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Dobro Polje-Miljevina (Sijeračke stijene), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići) i Gacko-Foča (u Sastavcima),  te na ulazu u Neum.

Na dionici magistralne ceste Jablanica-Blidinje, putnička vozila do 3,5t saobraćaju otežano. Za vozila preko 3,5 t saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

