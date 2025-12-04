Vremenska prognoza: Danas kiša širom BiH, nepovoljna i bioprognoza

Tmurno vrijeme, uz padavine i nešto niže temperature u odnosu na protekli dan, nepovoljno će djelovati na većinu populacije. Osjet hladnoće povremeno će se pojačavati, usljed većeg sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, iscrpljenost, reumatski i bolovi na mjestima ozljeda. Poželjno je umanjiti boravak na otvorenom, saopćeno je iz FHMZ.