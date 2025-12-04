Vremenska prognoza: Danas kiša širom BiH, nepovoljna i bioprognoza

Arnela Šiljković - Bojić
Za vikend oblačno vrijeme s kišom
Foto: RTV Slon/ Kiša

Vremenska prognoza

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Više padavina je području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je u Bosni slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini je vjetar umjerene jačine jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7°C, na jugu od 10 do 14°C.

Tmurno vrijeme, uz padavine i nešto niže temperature u odnosu na protekli dan, nepovoljno će djelovati na većinu populacije. Osjet hladnoće povremeno će se pojačavati, usljed većeg sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, iscrpljenost, reumatski i bolovi na mjestima ozljeda. Poželjno je umanjiti boravak na otvorenom, saopćeno je iz FHMZ.

