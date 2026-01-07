Vremenska prognoza: Danas nove padavine, ponegdje i obilnije

Arnela Šiljković - Bojić
Snijeg otežava saobraćaj u Tuzlanskom kantonu
Snijeg otežava saobraćaj u Tuzlanskom kantonu, Banovići jutros

Vremenska prognoza

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni. Poslije podne i tokom noći snijeg je moguć i u sjevernim područjima Hercegovine. Visina novog snježnog pokrivača u istočnim i dijelovima centralne Bosne, uglavnom, između 10 i 20, na planinama do 35 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu od 2 do 7, a dnevna od -6 do 0, na jugu od 4 do 10 °C.

Biometeorološka prognoza i dalje je loša. Oblačno vrijeme i padavine kod osjetljivih osoba uzrokovaće izraženije tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, malaksalosti, nesanice. Veći sadržaj vlage u zraku također će pojačavati osjet hladnoće. Neophodno je umanjiti aktivnosti, posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura, saopćeno je iz FHMZ.

