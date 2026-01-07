Vremenska prognoza: Danas nove padavine, ponegdje i obilnije

Vremenska prognoza

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni. Poslije podne i tokom noći snijeg je moguć i u sjevernim područjima Hercegovine. Visina novog snježnog pokrivača u istočnim i dijelovima centralne Bosne, uglavnom, između 10 i 20, na planinama do 35 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu od 2 do 7, a dnevna od -6 do 0, na jugu od 4 do 10 °C.